На Украине признали трудным положение страны вне зависимости от выборов в США

Украина окажется в тяжелом положении вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента США - демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, передает Foreign Policy.

По мнению парламентария, если победу в гонке одержит Трамп, Европа будет вынуждена действовать более стремительно и независимо. Если же победит Харрис, она продолжит политику действующего президента США Джо Байдена, которая характеризуется неторопливым принятием решений, это для Украины "не выход", посчитала Бобровская.

Депутат добавила, что союзники Украины ждут момента, когда вооруженных сил страны больше не смогут сражаться, чтобы заставить Киев согласиться вести переговоры с Москвой.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский запрещает военнослужащим ВСУ говорить об отступлении.

30 октября сам Зеленский заявил, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск.