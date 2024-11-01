Сикорский ответил на требования Зеленского по военной помощи Киеву

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны. Об этом сообщает PolskieRadio24.

По словам главы польского ведомства, Варшава сделала для Киева больше, чем другие западные государства.

«Мы от лица Запада направили Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро. <…> У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, но мы также прифронтовое государство», — сказал Сикорский.

Ранее Владимир Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Также он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.

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После этого глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не может помогать украинским властям в ущерб собственной безопасности. Он подчеркнул, что Варшава передала Киеву столько техники, сколько могла, а решение сбивать ракеты в небе над Украиной принимается странами НАТО коллегиально.