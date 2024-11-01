В Грузии взяли под стражу организаторов массового вброса на выборах

Марнеульский магистратский суд избрал заключение в качестве меры пресечения для двух обвиняемых в организации массового вброса бюллетеней на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии. Об этом заявила судья Гванца Чиковани, передает ТАСС.

"В отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения", - сказала она.

Накануне исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" сообщила, что оппозиция на парламентских выборах в стране занималась кражей голосов, известно о 81 таком случае.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта" с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование "тотальной фальсификацией". Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.