Названо слово года по версии британского словаря Collins

Специалисты британского словаря Collins Dictionary объявили словом года «brat». В последнее время этот термин начал ассоциироваться с уверенным, независимым и гедонистическим образом жизни.

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В издательстве сообщили, что слово «brat» стало одним из самых обсуждаемых в этом году благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX, названного так же. Это прилагательное стало не просто названием альбома, а настоящим «культурным феноменом», отражающим стиль жизни, который отличается легкомыслием, непостоянством и небрежностью.

Летом газета Guardian отметила, что избирательный штаб кандидата на пост президента США Камалы Харрис решил обновить свой имидж в социальных сетях, выбрав ярко-зеленый цвет, ассоциирующийся с альбомом Charli XCX. Это решение было принято после того, как певица охарактеризовала Харрис как «brat» в своих социальных сетях, передает издание.

Претендентами на победу в «Слове года» в России стали выражения «альтушка», «скуф», «беспилотник» и «иноагент». В первую десятку также вошли слова «выборы» и «душный».