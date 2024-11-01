Обзор иноСМИ: реакция Китая на сближение РФ с КНДР и город с худшим воздухом в мире

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Состояние богатейших россиян выросло на 26 миллиардов долларов

С начала 2024 года российские миллиардеры заработали еще 26,274 миллиарда долларов. Такая оценка приводится в «Индексе миллиардеров», составленном агентством Bloomberg.

По данным Bloomberg, с начала года глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,81 миллиарда долларов и его состояние увеличилось до 28,8 миллиарда. Также агентство приводит оценку, согласно которой состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось до 25,6 миллиарда долларов (плюс 4,75 миллиарда), а состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко - до 23 миллиардов долларов (плюс 4,2 миллиарда).

The Economist: Китай опасается сближения России и КНДР

Официальные лица Китая избегают прямых комментариев в отношении новостей об отправке северокорейских военных в Россию, пишет The Economist. Сам Китай является важным, хотя и неофициальным сторонником СВО, оказывая технологическую поддержку российской оборонной промышленности, отмечает издание.

Однако за закрытыми дверями китайские власти могут ставить под сомнение военное сближение России и Северной Кореи, отмечает The Economist. По версии издания, Китай больше, чем Россия, заинтересован в стабильности на Корейском полуострове. При этом Пхеньян, укрепляющий связи с Москвой, может «осмелеть» и решиться на провокации. Опрошенные изданием эксперты заявили, что Пекин теряет контроль над ситуацией и недоволен этим.

ВСУ столкнулись с волной дезертирства

На Украине растет количество дезертиров, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Ранее об этом сообщил председатель Верховного суда страны Станислав Кравченко. Он также указал, что солдаты ВСУ всё чаще отказываются выполнять приказы командиров. По его мнению, эта тенденция представляет серьезную угрозу для украинской армии.

Кравченко не назвал примерного количества дезертиров, но, по данным депутатов Верховной рады, речь может идти о ста тысячах человек. Только за первое полугодие 2024 года украинские власти возбудили 29 тысяч новых уголовных дел за дезертирство. Ежедневно десятки украинцев пытаются уехать из страны. В октябре парламент Украины одобрил законопроект, смягчающий наказание для дезертиров, решивших вернуться в армию. Если документ окончательно примут, у сбежавших украинских солдат будет 72 часа, чтобы «передумать» и вернуться в свои части без каких-либо санкций.

«Выборы в США определят будущее Украины»

Экс-глава сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес и бывший военный атташе американского посольства в России Питер Звак считают, что будущее Украины зависит от результатов выборов президента США. В своей статье для The National Interest они заявили, что «выживание» Украины как суверенной и демократической страны «жизненно важно» для безопасности США.

Ходжес и Звак уверены, что лишь победа Камалы Харрис способна обеспечить «устойчивое лидерство США в противостоянии России» и помочь Украине. Дональд Трамп уже пообещал, что сделает «наоборот», отметили авторы статьи. Они напомнили, что Трамп высмеивал Владимира Зеленского, называя его «величайшим в мире продавцом», и обвинял Украину в том, что она позволила конфликту случиться. Харрис боролась за то, чтобы Конгресс одобрил миллиарды долларов военной и экономической помощи Украине. Трамп же использовал своих союзников в Конгрессе, чтобы задержать эту помощь на шесть месяцев.

Дели снова стал городом с худшим в мире воздухом

Утром 1 ноября Дели снов занял первое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на данные сервиса мониторинга воздуха IQAir.

В шесть утра пятницы индекс качества воздуха в Дели был зафиксирован на уровне 359, что соответствует категории «очень плохо». За Дели следовали Лахор в Пакистане (индекс качества воздуха 217), Пекин в Китае (182), Дакка в Бангладеш (174) и Ухань в Китае (166). Позже Пекин и Дакка вышли на первое и второе место по загрязнению воздуха соответственно, а Дели опустился на третье место. Как отмечает Business Standard, в четверг в Дели праздновали Фестиваль огней. В ходе массовых мероприятий был нарушен запрет на использование петард, что привело к резкому повышению уровня загрязнения воздуха.