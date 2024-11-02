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Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии.

Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам
© globallookpress.com
«Макрон... публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы — RT.) российское!» — написал он в соцсети X.

Ранее Макрон в соцсети X обратился к гражданам Молдавии, назвав второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы.

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Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона отвергает обвинения якобы в попытках вмешаться в избирательный процесс в Молдавии.

2 ноября в Молдавии перед вторым туром выборов президента был объявлен День тишины.

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