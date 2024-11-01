Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году, однако этому помешал экс-президент Виктор Янукович. Подробности этого рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер.

Янукович в то время был премьер-министром Украины при президенте Викторе Ющенко. По словам Пайфера, последний настаивал на получении плана действий по членству в НАТО.

Однако Янукович выступил против этого, что, по мнению Пайфера, помешало Украине вступить в НАТО 18 лет назад.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся подписать документ с Венгрией, который закрепит намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО.