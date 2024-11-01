В Китае высказались о взаимодействии России и КНДР

Россия и Северная Корея являются суверенными государствами, а Пекин не знаком с подробностями их взаимодействия, заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь. Дипломат отметил, что РФ и КНДР являются независимыми странами, а развитие отношений — их личным делом, передает РИА Новости.

КНДР и Россия — две независимые и суверенные страны, как развивать двусторонние отношения — это их личное дело. Китай не знает конкретной ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между КНДР и Россией, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства республики на брифинге.

Линь Цзянь добавил, что позиция Пекина по конфликту на Украине не изменилась. Китай надеется, что все стороны будут прикладывать усилия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Так дипломат прокомментировал сообщения о якобы присутствии северокорейских военных на территории РФ.

Ранее в Кремле отказались комментировать заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена о готовности солдат из КНДР вступить в бои на Украине. Пресс-секрететарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему нечего добавить к словам американского министр.