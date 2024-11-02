В Молдавии по делу о подкупе на выборах отстранили членов некоторых избиркомов

Власти Молдавии за несколько часов до второго тура выборов президента 3 ноября отстранили членов некоторых избирательных комиссий по обвинению в подкупе избирателей.

Об этом сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии республики Анжелика Караман.

"Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей", - сказала Караман, не уточнив число отстраненных.

В ходе избирательной кампании полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии неоднократно проводили обыски, связанные с обвинениями в подкупе избирателей. Они активизировались после первого тура выборов 20 октября, когда выяснилось, что 54% избирателей в стране на референдуме проголосовали против вступления в ЕС. Президент Майя Санду, не приведя конкретных доказательств, объяснила это тем, что представители оппозиции "купили 300 тыс. голосов".

По данным Генерального инспектората полиции, более 400 человек в Молдавии находятся под следствием по подозрению в электоральной коррупции. На этой неделе агентство государственных услуг (АГУ) отстранило 40 сотрудников, которых подозревают в получении средств из-за рубежа для подкупа избирателей. В АГУ начата проверка возможного несанкционированного доступа к персональным данным граждан. Со своей стороны оппозиция обвинила власти в политическом давлении.

По данным ЦИК Молдавии, Санду набрала в первом туре выборов 42,49% голосов, с ней во второй тур вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%. Несколько оппозиционных партий обвинили власти в фальсификациях на зарубежных участках и оспорили итоги голосования. Остальные кандидаты отказали Санду в поддержке во втором туре. Наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем отчете обратили внимание на использование административного ресурса и поправки в законы, которые поставили в "неравные условия конкурентов".