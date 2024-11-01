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Появились материалы об участнике расправ ОУН над поляками на Волыни

Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы о прошлом украинского националиста Михаила Каркоця, который в 1944 году руководил операцией по ликвидации поляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ФСБ РФ.

Появились материалы об участнике расправ ОУН над поляками на Волыни
© РИА Новости

ФСБ также рассекретила данные об участнике резни 1943 года на Воляни Василии Малаженском, который присоединился к «Украинскому легиону самообороны» и принимал участие в жестоких расправах над мирными жителями.

В документах говорится, что «Украинский легион самообороны» был создан в сентябре 1943 года из членов отрядов «мельниковцев» — Организации украинских националистов*.

В 2013 году журналисты агентства Associated Press выяснили, что Михаил Каркоць в 1949 году перебрался в США, предоставил ложные сведения о своей личности и скрыл информацию о службе в СС. Каркоць получил паспорт США и имя Майкл Каркок, работал плотником. В 1990-х годах он написал мемуары, где называл себя «Волком».

Книга стала поводом для расследования, в ходе которого стало известно, что Каркоць причастен к ликвидации гражданского населения, включая женщин и детей, во время Великой Отечественной войны. Расследование вызвало интерес в Польше и Германии.

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