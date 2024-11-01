Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может попытаться заключить сепаратное соглашение с Россией из-за усиления соперничества в Китаем в случае победы на выборах. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам эксперта по американо-китайским отношениям в Международной кризисной группе Али Уайна, стратегическое соперничество между CША и Китаем, скорее всего, усилится, независимо от того, кто займет пост президента США.

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«Трамп, возможно, менее способен мобилизовать союзников и партнеров против Китая и может попытаться заключить сепаратное соглашение с Россией», — объяснили специалисты по международным отношениям из Пекинского университета Ван Цзиси, Ху Жань и Чжао Цзяньвэй.

Ранее политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру» отметил, что России не выгодны на посту президента США ни Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис. По его словам, в случае победы Трамп может легко отказаться от своих предвыборных обещаний насчет нормализации отношений с Россией.