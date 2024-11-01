РФ призвала участников арабо-израильского конфликта отказаться от эскалации

Россия призывает участников арабо-израильского конфликта от дальнейшей эскалации и шагов, которые могут вывести ситуацию из-под контроля. Об этом в интервью турецкой газете Hurriyet заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Перевод публикации представлен на сайте российского ведомства.

Лавров напомнил, что очередной виток насилия, порожденный конфликтом, привел к гибели десятков тысяч невинных палестинцев в секторе Газа и тысяч жителей Ливана. Кроме того, в воронку противостояния затягивается все большее число стран.

«Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации насилия и выходу ситуации из-под контроля. Победителей в этом конфликте не будет», — сказал министр.

Глава МИД РФ напомнил, что Москва осудила убийство Израилем политических лидеров палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы», как и высокопоставленных иранских военных. Кроме того, Россия предлагала дать оценку этим событиям по линии Совбеза ООН, однако из-за сопротивления Запада сделать это не удалось.

По мнению Лаврова, путь к нормализации ситуации проходит через прекращение кровопролития и создания условий для политического урегулирования на международно-правовой основе. В случае палестино-израильского конфликта она предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Только такое решение может гарантировать устойчивый мир на Ближнем Востоке», — заключил глава МИД РФ.

Напомним, что Израиль уже больше года ведет активные действия в секторе Газа и наносит удары по целям движения ливанской «Хезболлы». Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане. Кроме того, в этом году Иран впервые в истории атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль нанес удар по территории исламской республики и официально взял за это ответственность.