Бывший глава государства и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону резко ответил всем, кто называл его «другом России».

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«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», - заявил он в интервью, которое было опубликовано в YouTube-канале журналиста.

Экс-президент напомнил, что именно в тот период, когда он находился у власти, США заблокировали строительство газопровода «Северный поток - 2». Трамп заметил, что именно он «уничтожил» газопровод, подчеркнув, что «никто другой не смог бы этого сделать».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. По данным опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners, Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Камалу Харрис на три процентных пункта за несколько дней до голосования.

При этом Трамп уже пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для назначения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Кроме того, экс-президент неоднократно говорил о своей возможности урегулировать боевые действия за сутки.