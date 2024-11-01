Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему «важные посты»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае своей победы предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди — младший получат «важные посты» в его администрации.

Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что бизнесмен и политик получат «влиятельные должности».

«Да, это будет так», — сказал Трамп, не уточнив, о каких именно постах идёт речь.

Ранее Маск пообещал сократить расходы в бюджете США на $2 трлн в случае победы Трампа на президентских выборах.