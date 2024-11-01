Трамп: я не друг РФ, потому что остановил строительство "Северного потока — 2"

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ответил на критику связей с Россией, заявив, что именно он, будучи президентом, остановил строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сообщил на шоу журналиста Такера Карлсона. По словам Трампа, его критики любят говорить, что он "был другом России", работал на Москву и был российским шпионом. Трамп назвал этих людей "больными". "Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его", — сказал политик. О своем влиянии на задержку строительства газопровода Трамп заявлял в 2021 и 2022 годах. По его словам, он закрыл "Северный поток - 2", но затем президентом стал США Джо Байден, который открыл его. Строительство трубопровода "Северный поток-2" официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей "Северного потока — 2" была взорвана. Расследование до сих пор ведется.