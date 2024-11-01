Пока вы спали: единый документ для участников СВО и удары Израиля по Бейруту

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В РФ впервые ввели единый документ участника СВО

С 1 ноября у участников специальной военной операции появится единый документ. Об этом сообщает ТАСС.

Военнослужащие смогут получить документ о статусе участника СВО с помощью портала «Госуслуги» или в МФЦ.

При этом с 1 ноября его могут запросить не только сами военнослужащие, но и члены семьи участника СВО, который проходит службу в данный момент.

Документ можно будет использовать для получения мер поддержки для участников СВО.

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

За несколько минут до полуночи по московскому времени ученым удалось зафиксировать новую вспышку на Солнце. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ученых, вспышка самого высокого класса Х, произошедшая в ночь на пятницу, длилась 27 минут.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отметили, что произошла она в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878.

В Брянске украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом

Губернатор Брянской области рассказал л последствиях атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на пятницу беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. На одном из этажей, по словам губернатора региона Александра Богомаза, оказались повреждены окна, балкон, а также фасад здания.

Пострадал один человек.

Стояногло заявил о готовности к диалогу с РФ

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло обозначил будущее отношений с РФ в случае победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что готов будет встретиться с руководством РФ «для выстраивания эффективных, прагматичных отношений».

При этом он заявил, что контакты с РФ - это сфера национальных интересов Молдавии, а не вопрос идеологии.

Израильские самолеты нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Авиация Израиля нанесла удары по южной окраине Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что атаку проводили истребители и беспилотники израильских ВВС. Целью были предполагаемые объекты шиитской организации «Хезболлах».

В этом регионе произошло по меньшей мере 10 мощных взрывов. Авианалет был совершен на кварталы Губейри и Харет-Хорейк, лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, а также по зданиям в районах Кафаат и Эль-Мрейджи.