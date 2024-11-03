В Германии рассказали о проведении Россией и Украиной непубличных переговоров

Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры с целью определения возможных взаимных уступок, сообщает Die Zeit.

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По данным немецкого издания, стороны проводят конфиденциальные переговоры на уровне политических советников, которые обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также зерновую сделку и судьбу Крыма. Уточняется, что встречи уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах с участием стран G7 и Китая.

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Авторы статьи выразили уверенность в том, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о темпах обмена пленными и призвала Украину ускориться в этом вопросе. По словам омбудсмена, более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279 солдат.