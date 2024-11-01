СМИ: Китай раздражен сближением России и Северной Кореи

Китай раздражен очевидным уклоном Северной Кореи в сторону России. Об этом пишет британский журнал The Economist.

"Китайские чиновники могут опасаться, что господин Ким (Чен Ын, лидер КНДР. — "Газета.Ru") станет менее зависимым от их страны, которая долгое время была крупнейшим торговым партнером Северной Кореи", — пишет издание.

По мнению автора публикации, Ким Чен Ын "охлаждается по отношению к Китаю". Лидер КНДР, "воодушевленный поддержкой России", может стать "более провокационным" в своих отношениях с Южной Кореей, а Китай заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове.

"Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы", — подчеркивает The Economist.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове. Документ был подписан 19 июня в Пхеньяне во время визита российского лидера в КНДР.