Эксперт заявил о планах США воспользоваться войной для контроля над Ливаном

Посредничество Вашингтона по урегулированию конфликта на юге Ливана не направлено на то, чтобы сдержать израильский экспансионизм, у США иная цель - взять под свой контроль ситуацию в Ливане. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел республики в 2011-2014 годах.

"В Вашингтоне хотят воспользоваться агрессией Израиля для установления опеки над Ливаном, американцы рассчитывают израильскими руками избавиться от сил сопротивления во главе с "Хезболлах", которые стоят на пути реализации их планов по переделу Ближнего Востока", - отметил Мансур.

По словам собеседника, распространенный американскими и израильскими СМИ черновик проекта урегулирования ситуации на ливано-израильской границе отводит США широкие полномочия, что свидетельствует об их стремлении "подчинить себе Ливан и, возможно, не только Ливан". "Соединенные Штаты, в частности, предлагают, чтобы офицеры американских ВС и спецслужб руководили работой органа по мониторингу и контролю за выполнением соглашения о прекращении огня, - отметил дипломат.

- Такая "забота" о Ливане объясняется стремлением не допустить, чтобы "Хезболлах" снова представляла угрозу".

Мансур не исключил, что США будут настаивать на замене или укреплении Временных сил ООН в Ливане, которые патрулируют границу, многонациональными силами.

"Всем этим планам, однако, не суждено сбыться, - резюмировал он. - Да, израильский враг нанес болезненный удар по силам сопротивления, ликвидировав его лидеров и командный состав, но "Хезболлах" сумела в сжатые сроки восстановить свою структуру и дает отпор неприятельским силам, вторгающимся в Ливан".

Как сообщила ранее радиостанция Kan, американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" подразумевает, что израильская армия покинет юг Ливана через неделю после окончания боевых действий. Затем в течение 60-дневного периода ливанская армия развернет вдоль границы с Израилем до 10 тыс. военнослужащих. По истечении этих двух месяцев Израиль и Ливан начнут непрямые переговоры через США о выполнении резолюции 1701 СБ ООН в полном объеме и о разрешении приграничных споров.