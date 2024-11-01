Польша начала строить укрепления на границе с Россией

Польша начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Об этом на своей странице в социальной сети Дональд Туск.

«Строительство "Восточного щита" началось. Первые работы у границы с Россией», — сообщил он. В ходе работ в приграничной зоне будут выкопаны 800 километров рвов, размещены минные поля и противотанковые ежи, а также создана система наблюдения.

О строительстве «щита» было объявлено в начале мая. Стоимость возведения укреплений составит 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), завершение строительства намечено на 2028 год.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что система оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией станет новым «железным занавесом». «Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление "железного занавеса"», — сказал он.