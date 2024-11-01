Назван невыгодный для России исход выборов в США

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Эта избирательная кампания уже обеспечила себе место в истории как одна из самых скандальных. Предвыборная гонка до сих пор не позволяет выявить явного фаворита, шансы на победу у республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис практически равны. При этом в США грядущее голосование называют едва ли не переломным для судьбы страны и даже всего мира. О том, как президентские выборы в США могут изменить американское общество, почему они сопровождаются беспрецедентным ростом политического насилия и какое влияние их результаты окажут на конфликт России и Украины, «Лента.ру» поговорила с политтехнологом и политическим аналитиком, автором Telegram-канала Campaign Insider Павлом Дубравским.

«Лента.ру»: Президентскую кампанию в этому году часто называют переломной в судьбе США. Вы разделяете это мнение?

Павел Дубравский: Нет. Более того, несмотря на то что это наиболее конкурентная кампания в истории США, я не думаю, что она может привести страну к какому-то катастрофическому сценарию, как об этом принято говорить.

Рядовым американцам обещают чуть ли не гражданскую войну. Причем такая риторика слышна с обеих сторон — и с республиканской, и с демократической.

Но настолько большого раскола в американском обществе, который мог бы привести, например, к сецессии какого-то штата, просто нет. Это попросту невозможно

Поэтому, если говорить о последствиях серьезно, мы можем прогнозировать только продолжение конфликта на уровне ценностей.

Демократическая партия сильно ушла влево, к радикальным социалистическим идеям. Республиканская партия, наоборот, все больше дрейфует к правым политическим установкам

Но если мы будем смотреть на ситуацию с точки зрения фактов, а не радикальных заявлений Камалы Харрис или ее соратников по левому флангу, мы увидим, что большинство избирателей остаются вполне умеренными. Они попросту не могут или даже не хотят определиться, чью сторону занимать в этой борьбе.

О каком количестве избирателей идет речь?

По опросам Pew Research Center, таких людей сейчас едва ли не половина, 43 процента. Это рекордный показатель, такого не было уже несколько десятилетий. Этих избирателей заботят преимущественно насущные вопросы — что будет с экономикой и налогами, как сильно будут расти цены на продукты и медицинскую страховку...

Поэтому, когда со всех сторон говорят, что исход выборов окажется «чрезвычайно судьбоносным» для США, верить в это будут только политически неокрепшие умы, как, например, Илон Маск

Этот человек, как мне кажется, искренне убежден, что разбираться в политике проще простого, достаточно лишь изредка читать «Википедию» и листать новости в соцсетях. Но при всей гениальности Илона Маска и уважения к нему как ученому, он ничего не понимает в политических процессах, как и многие американцы в принципе.

Но как, предположительно, могут проголосовать эти люди?

Для США типичной является ситуация, когда на уровне штата его жители голосуют за одну партию, а на федеральном — за противоположную. Например, поддерживают демократов на местных выборах, а кандидата от республиканцев — на президентских. Думаю, на этих выборах этот тренд только усилится. И это, кстати, еще один аргумент, почему глобальный гражданский конфликт все еще невозможен.

Кроме того, в последние недели мы видим, что и Камала Харрис, и Дональд Трамп несколько поумерили риторику. Именно потому, что хотят побороться за голоса этой части электората.

Отсюда и вытекает непредсказуемость гонки: непонятно, кому в итоге отдаст предпочтение «средний» избиратель

В любом случае воплотить радикальные лозунги в жизнь у кандидатов вряд ли получится. При разделенном Конгрессе все эти «смелые» законопроекты, как, например, радикальное повышение налогов для корпораций и богатых американцев, какие предлагает Камала Харрис, просто не получат нужного числа голосов.

Вы хотите сказать, что результаты выборов никак не отразятся на жизни обычных американцев?

Какие-то косметические изменения, например, по налоговым вопросам и сдерживанию роста инфляции, возможны. За период президентства Джо Байдена, кстати, инфляция увеличилась до невиданных ранее 18 процентов. Это одна из самых чувствительных проблем сегодня. Даже демократические СМИ ставят это ему в претензию. Решать этот вопрос придется в любом случае.

Также «синие», похоже, намерены раз и навсегда решить вопрос с абортами, легализовать их на всей территории страны с помощью нового федерального закона. Напомню, сейчас каждый штат вправе устанавливать свои правила на этот счет. Но, честно говоря, я не думаю, что статус-кво пошатнется и здесь.

Никто из кандидатов не сможет на практике воплотить свои радикальные предвыборные обещания

Тем более это касается Конституции США, где закреплено, например, право на оружие, на полном запрете которого настаивают демократы, или двухступенчатая система выборов, против которой также выступают крайне левые из команды Камалы Харрис.

Как устроены президентские выборы в США? Президент и вице-президент США избираются вместе на выборах, проходящих раз в четыре года. Кандидаты фокусируют свою кампанию на ключевых штатах, проводя митинги, дебаты и рекламные кампании для мобилизации избирателей. Традиционно есть штаты, которые поддерживают демократов («синие») или кандидатов республиканцев («красные»). Однако есть штаты, которые называют «колеблющимися» (англ. Swing States, «фиолетовые») — это штаты, в которых ни одна из двух крупнейших партий не обладает поддержкой устойчивого большинства избирателей. От выборов к выборам избиратели в этих штатах склонны менять свои предпочтения, поэтому список колеблющихся штатов непостоянен и изменчив. За голоса таких избирателей ведется интенсивная борьба, и именно от исхода выборов в этих штатах зачастую и зависит, кто станет победителем. Президентские выборы непрямые. Голосование проходит в два этапа. Первый этап — это общенациональные выборы, в которых могут принять участие все зарегистрированные избиратели. Голосование осуществляется лично на избирательном участке или по почте. Второй этап — голосование коллегии выборщиков. Всего в коллегии 538 выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия. Для победы на выборах кандидату в президенты нужно набрать 270 и более голосов выборщиков. У каждого штата есть четко установленное число выборщиков — оно равно числу конгрессменов, представляющих его в обеих палатах Конгресса. Лидеры — Калифорния (54 выборщика), Техас (40), Флорида (30) и Нью-Йорк (28). В подавляющем большинстве штатов (в 48 из 50) действует правило «победитель получает все»: если кандидат одной партии набрал, например, 51 процент голосов, а его противник — 49 процентов, все до одного голоса выборщиков отойдут первому. Исключение составляют лишь Небраска и Мэн: там выборщики распределяются по смешанному принципу — часть лидеру на уровне всего штата, а остальные — по результатам в отдельно взятых избирательных округах. При этом львиная доля американских штатов раз за разом голосуют за одну и ту же партию: такие штаты называют «красными» и «синими» — по цветам Республиканской и Демократической партий соответственно. К первым, например, относятся Алабама и Техас, а к вторым — Нью-Йорк и Калифорния. Однако выборщиков лишь от этих штатов недостаточно для преодоления заветной отметки в 270 голосов. Чтобы победить, кандидату в президенты надо собрать выигрышную комбинацию из нескольких колеблющихся штатов. В этом году их семь: Аризона (11 выборщиков), Висконсин (10 выборщиков), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16) и Пенсильвания (19). Причем последний штат, по мнению исследователей газеты The Hill, станет самым ключевым из всех семи штатов: по подсчетам специалистов, ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не смогут набрать 270 голосов выборщиков без него, а победитель народного голосования в Пенсильвании с 85-процентной вероятностью станет следующим президентом. При этом не все выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями избирателей — соответствующие правила действуют лишь в 29 из 50 штатов и округе Колумбия. В теории возможны ситуации, когда ни демократу, ни республиканцу не удастся получить 270 голосов выборщиков — тогда исход выборов способны определить кандидаты от более мелких партий, которые могут пожертвовать своих выборщиков одной из сторон, если у них таковые будут. В противном случае президент будет избран посредством голосования членов Палаты представителей в соответствии с 12-й поправкой Конституции США, внесенной в 1804 году. Будущему президенту необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 26 из 50 штатов. С момента принятия поправки к подобной мере пришлось прибегать лишь единожды — в 1825 году. Тогда в президентской гонке, проходившей в условиях однопартийности, приняли участие сразу четыре кандидата: лидеру выборов Эндрю Джексону удалось заработать всего 99 голосов из 131 необходимого; Джон Адамс получил 84, Уильям Кроуфорд — 41, а Генри Клей — 37. В феврале 1825 года в соответствии с 12-й поправкой Палата представителей провела собственное голосование, на котором победил Джон Адамс — впервые президентом стал человек, не получивший ни большинства голосов простых избирателей, ни большинства голосов выборщиков.

Отцы-основатели, безусловно, были людьми прозорливыми!

Все это касается и других социальных проблем, на которых сейчас пиарятся кандидаты. Но у них нет каких-то конкретных проектов, чтобы разрешить их в обозримой перспективе.

Эти выборы не связаны с надеждами на глобальные перемены. Как бы Дональд Трамп и Камала Харрис не убеждали в этом своих сторонников, с огромной долей вероятности все остается неизменным

Как поменялся баланс между «красными» и «синими» штатами за прошедшие пять лет? Нам стоит ждать сюрпризов?

Основные усилия, как и прежде, оба кандидата сегодня концентрируют на ключевых или колеблющихся штатах. Предполагается, что на этих выборах их будет семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Очевидно, что для победы республиканцам, например, не нужно приезжать в Алабаму или Техас. Это их историческая вотчина, там и так проголосуют за Дональда Трампа.

Если мы посмотрим на финансовые траты избирательных штабов, именно на колеблющиеся штаты приходится бóльшая их часть: это и реклама на ТВ, и интернет-агитация, и уличная работа, и организация «ралли»...

Но если мы обратимся к статистике, то увидим, что с каждым годом число колеблющихся штатов неуклонно падает. Турне кандидатов от выборов к выборам сокращается в географическом охвате

В 2022 году Джо Байден посещал всего девять штатов, а Дональд Трамп — 12. Но 1952 году каждый из кандидатов работал не менее чем с 20 штатами. Понимаете, что происходит?! Колеблющихся штатов становится меньше, борьба за голоса ужесточается до предела, и результат выборов становится все менее предсказуемым.

Парадоксально, но от этого кампания становится только более конкурентной. Это не хорошо и не плохо. Просто в ход идут все средства, в том числе и те, которые раньше считались неуместными. Прежде всего речь про высокий градус ненависти в публичных дискуссиях.

При этом, как мы видим, риторическая ненависть выливается в открытое насилие и даже попытки устранить кандидатов физически. Как это соотносится с вашими словами про отсутствие раскола в обществе?

Многие со мной не согласятся, но откровенно большевистский дискурс мы видим только у одной стороны, и это демократы.

Именно от сторонников Камалы Харрис мы чаще всего слышим призывы к насилию

Почему так сложилось?

Во-первых, последние десятилетия в систему высшего образования в США, особенно в топ-вузы, приходили работать кадры с левыми убеждениями. Это и преподаватели, и научное сообщество, и некоммерческие объединения. Именно университеты и колледжи стали колыбелью, на мой взгляд, псевдонаучных гендерных и расовых теорий.

Дискуссия про «белые привилегии» и «преступную колонизацию», подхваченная Демократической партией, зародилась именно в вузах

Противники этих идей обобщенно называют их культурным марксизмом. Потому что авторы этих теорий, опираясь в том числе на Карла Маркса, пытаются придать этой борьбе революционный характер.

Но теперь классическая схема «угнетателей и угнетенных» распространяется не только на капиталистов и трудящихся, но даже на семейные отношения. Классическим понятиям «отец», «мать» и «дети» они придают уже знакомые всем смыслы про сексуальную небинарность и гендерный спектр.

Отсюда рождается отношение к своим оппонентам не как к политическим конкурентам, а как к классовым врагам

Подчеркну, что эти идеи исповедует не вся Демократическая партия, но существенная часть ее сторонников, с которой Камала Харрис публично заигрывает.

Во-вторых, в условиях чрезвычайно возросшей конкуренции эта риторика стала открыто транслироваться в СМИ.

Если включим продемократические каналы CBS или CNN, то услышим, что большинство агитации там построено по принципу «они чужие, они враги, они не правы по определению»

А против врагов, как мы уже говорили, можно использовать любые методы.

Примеров много. Можно вспомнить, что говорил Джо Байден накануне первого покушения. «Дональд Трамп — это экзистенциальная угроза», то есть угроза существованию США в принципе. При этом когда первый стрелок, Томас Мэттью Крукс, не сумел попасть, в сети завирусился хештег #howdoyoumiss («Почему ты промахнулся?»).

Аналогичная ситуация в теледебатах. Раньше они никогда не заканчивались переходом на личности и велись подчеркнуто вежливо, хотя и порою жестко. Оппоненты воспринимали друг друга как патриотов с другой политической программой. Все изменилось в последние годы.

Но, подчеркну, этого пока все равно недостаточно, чтобы политическое противостояние переросло в массовое насилие и новую гражданскую войну. Подавляющее большинство американцев заботит не классовая война, а вполне насущные проблемы

Но чем, если не расколом, можно объяснить противоречивые данные, которые социологи публикуют по рейтингам кандидатов?

В нынешних условиях определить фаворита нереально. В большинстве колеблющихся штатов разница в рейтингах измеряется статистической погрешностью, отсюда и противоречивые данные.

Насколько мне известно, штаб Дональда Трампа рассматривает 21 различный сценарий победы, команда Камалы Харрис — 20. Имеются в виду все возможные комбинации итогов голосования в ключевых штатах, которые гарантированно приведут к победе

Есть разные способы собрать победную комбинацию. Например, если выиграть в Джорджии, Пенсильвании и еще одном колеблющемся штате, остальными можно вполне пренебречь. Соответственно, все варианты можно просчитать математически.

Но аналитики пока выводят чистую ничью! Это беспрецедентный случай

Хотя если мы посмотрим совокупные опросы, например, от Rasmussen Reports, то увидим, что пока Дональд Трамп опережает свою соперницу на три процента. Впрочем, статистическая погрешность подобных опросов заявлена как раз на уровне двух-трех процентов, поэтому мы не можем говорить, кто победит. Это самая непредсказуемая и самая жесткая кампания в истории США.

А что касается внешней политики США, то как она может поменяться после окончания гонки?

Если говорить о Камале Харрис, то все просто: ее внешняя политика будет такой же, как у Джо Байдена. Она будет стремиться сохранить статус-кво, то есть попытается примирить Израиль и Палестину, будет наращивать военную помощь Украине и займется укреплением НАТО.

Программа Дональда Трампа, конечно, почти полностью противоположна. Но я бы не стал полностью доверять и его словам.

Во-первых, он совершенно точно не выведет США из НАТО, несмотря на соответствующие угрозы. Его беспокоит вопрос финансирования и учет американских интересов в Европе, он хочет, чтобы другие члены альянса начали вкладываться в коллективную оборону.

Во-вторых, Дональд Трамп гораздо осторожнее смотрит на конфликт вокруг Украины и, похоже, правда хочет попытаться завершить его миром.

Если верить новой книге легендарного американского журналиста-расследователя Боба Вудворта, обладателя двух Пулитцеровских премий, Дональд Трамп негласно обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины как минимум семь раз. Последний разговор, если верить инсайдеру, произошел в начале этого года.

Правда, нужно оговориться, что один источник автора эту информацию подтвердил, а другой — полностью опроверг.

Иными словами, я считаю, что у республиканцев действительно есть вполне рабочий план по урегулированию конфликта на Украине. Но неясно, понравится он России или нет

Речь идет про ультиматумы и России, и Украине?

Уверен, что да. Мы не знаем, в чем конкретно они будут выражаться. Но давайте порассуждаем...

Как Дональд Трамп может надавить на Украину? Например, он способен пообещать прекратить любую финансовую помощь, причем у него получится реализовать этот пункт даже при разделенном Конгрессе. И, напротив, выделить Украине огромные суммы в виде льготных кредитов на восстановление городов, промышленности и новую реорганизацию вооруженных сил, если та согласится закончить боевые действия.

Если говорить про Россию, здесь он высказывается меньше. В США это довольно токсичная тема, и публично он старается ее не затрагивать.

Но что совершенно ясно, и Дональд Трамп об этом говорил неоднократно, при нем США всеми силами попытаются отвернуть Россию от Китая, в том числе с помощью снятия санкций

Получится ли у него это? Скорее нет, чем да. Шансы на это минимальны, потому что Конгресс совершенно в этом не заинтересован. Вспомните, как долго действовали санкции США против СССР, отменить их сумели спустя годы после распада страны... Аналогичная история с санкциями против других стран, их практически невозможно отменить.

План сложно назвать реалистичным, пока это только намерение

В любом случае Дональд Трамп искренне выступает с позиции миротворца. Он считает, что конфликт должен быть остановлен не потому, что какая-то из сторон права, а потому что все зашло слишком далеко, разрушается международная экономика, страдают люди.

У Камалы Харрис мы не видим такого даже близко. Она уверена, что здесь есть только одна пострадавшая страна и ее нужно поддерживать всеми силами.

Для рядовых американцев вопрос будущего Украины, конечно, тоже важен...

Но внешняя политика не входит даже в пятерку проблем, по-настоящему интересующих избирателей. На первом месте традиционно стоит экономика, на втором — нелегальная миграция и безопасность, на третьем — страх гражданской войны и угрозы демократии

В России при этом все чаще говорят, что победа любого из кандидатов будет одинаково невыгодна. Вы разделяете эту точку зрения?

Совершенно точно российские официальные лица не возлагают больших надежд ни на Дональда Трампа, ни на Камалу Харрис. Это бессмысленно.

Дональд Трамп — эксцентричный, он легко может дать обещание, которое не собирается выполнять на практике. Собственно, как и почти любой политик. Камала Харрис, напротив, более предсказуема. Правда, эта предсказуемость, очевидно, также невыгодна. Как я уже говорил, ее внешнеполитическая программа практически один в один повторяет тезисы Джо Байдена.

Надо четко понимать: не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден

Как минимум потому, что США выступают на стороне Украины и вовлечены в вооруженный конфликт...

Перспективы глобальной разрядки пока также не прослеживаются. Даже усилий Дональда Трампа может оказаться недостаточно, а Камала Харрис, похоже, вовсе в этом не заинтересована.

Кроме того, я уверен, что Джо Байден, будучи «хромой уткой», скорее всего одобрит поставки дальнобойных вооружений для Украины прямо перед своим уходом. Почему? Он больше не будет переизбираться и может делать все, что посчитает лично правильным в сложившейся ситуации. Но даже если этого не произойдет, демократы все равно продолжат лоббировать поставки оружия и новые кредиты. В этом случае все зависит от исходов выборов в Конгресс, которые пройдут параллельно с президентскими выборами.