Назван невыгодный для России исход выборов в США

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, в случае победы Дональд Трамп может легко отказаться от своих предвыборных обещаний насчет нормализации отношений с Россией и урегулирования конфликта на Украине.

В случае с Камалой Харрис, как полагает политолог, политика США, напротив, станет более предсказуемой. Правда, эта предсказуемость, считает он, в любом случае останется проблемой.

«Надо четко понимать: не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден. Как минимум потому, что США выступают на стороне Украины и вовлечены в вооруженный конфликт... Перспективы глобальной разрядки пока также не прослеживаются», — резюмировал Павел Дубравский.

Ранее Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он предположил, что она может обернуться мировой войной уже в ближайшие несколько месяцев.