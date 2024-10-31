Уверенный в перемещении во времени итальянец описал впечатления от будущего

В Италии пожилой мужчина попал под машину. В больнице выяснилось, что из-за аварии он забыл 39 лет своей жизни. По его словам, он словно внезапно попал в будущее, из 1980 в 2019 год, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что пять лет назад эта история вызвала шквал публикаций в СМИ и интернете. Вместе с тем, мужчина вплоть до настоящего времени не желал общаться с прессой, повествовать о своих переживаниях.

Римлянин Лучано Д’Адамо признался, что до сих не верит в произошедшее, не может смириться с тем, что внезапно постарел почти на 40 лет.

«Наконец иду в ванную [в больнице]. Там зеркало. Но в нем пожилой джентльмен, а не я! Другой человек! Я кричу, прибегают медсестры, пытаются меня успокоить. Я попал в фильм ужасов!», — рассказал о своих первых впечатлениях мужчина.

Итальянец пояснил, что благодарен жене и сыновьям за заботу, понимание, терпеливое отношение к нему, различные полезные советы и обучение взаимодействию с современными гаджетами и приборами.

Лучано заметил, что постоянно занимается серфингом в интернете. Он уточнил, что его особенно поразили сведения про смерть Джона Леннона, деятельность Михаила Горбачева, падение Берлинской стены, теракт с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

В конце интервью итальянец призвал хранить воспоминания. Он добавил, что «все остальное развеивается по ветру».