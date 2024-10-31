СМИ: США сократят помощь Украине после выборов

Новая вашингтонская администрация, которая будет сформирована по итогам президентских выборов 5 ноября, будет вынуждена сократить объемы помощи Украине из-за давления американского общества. Такое мнение выразил публицист Кристофер Колдуэлл в статье для британского еженедельного журнала The Spectator.

"Следующий президент - будь то [кандидат от Демократической партии Камала] Харрис или [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп - не смогут сопротивляться внутреннему давлению по снижению вовлеченности США [в конфликт на Украине]", - указал он.

В частности, Колдуэлл обратил внимание на то, что Харрис почти не упоминает украинский конфликт с сентября, поскольку опросы общественного мнения свидетельствуют об отсутствии интереса к этой теме у американских избирателей. При этом позиция Трампа по вопросу Украины пользуется большей популярностью среди населения. Журналист напомнил, что ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс называл ошибкой политику Вашингтона на украинском направлении.

По словам Колдуэлла, многие представители Республиканской партии скептически относятся к выделению Киеву дополнительных средств на фоне масштабной коррупции на Украине и растущих проблем в США, прежде всего на границе с Мексикой. Публицист заключил, что внешняя политика действующего президента Джо Байдена фактически похожа на действия Джорджа Буша - младшего, который также запомнился "идеологическим фанатизмом".