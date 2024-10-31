Валенсия попросила Мадрид подключить армию для помощи после наводнений

Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений. Его слова приводит ТАСС.

«Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению», — сказал Масон.

По его словам, он говорил с председателем правительства Испании Педро Санчесом и они приняли решение также подключить к армии и команде комплексного оперативного координационного центра главу МВД Фернандо Гранде-Марласка. Они начнут оказывать населению Валенсии помощь с завтрашнего утра.

Напомним, что в результате наводнений из-за сильных ливней в автономном сообществе 29 октября погибли не менее 155 человек. В настоящее время продолжается поиск пропавших без вести.