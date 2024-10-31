Раскрыто, кто из женщин-политиков может стать президентом Белоруссии

В теории занять пост президента Белоруссии после Александра Лукашенко могла бы женщина-политик, выразил мнение в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Александр Алесин. По его словам, многие аналитики в этом контексте называют имя председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой.

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Она имеет значительный управленческий опыт и ориентируется в своей деятельности напрямую на президента. В принципе, если возникнет необходимость трансфера власти, Кочанова может рассматриваться как одна из претендентов и получить поддержку Лукашенко, а также органов законодательной и исполнительной власти, — сказал он.

Тем не менее, считает Алесин, на выборах в январе 2025 года действующий глава государства будет «безальтернативным кандидатом».

Возможно, до выборов допустят кого-то из настоящих оппозиционеров, но не из тех, кто призывает к насильственной смене власти. После 2020 года власть провела достаточно жесткую работу среди иноагентов, которые питались на зарубежные деньги, — они исключены из общественно-политической жизни нашей страны. Поэтому выдвижение какой-то фигуры, которая преследовала бы чуждые нам ценности, пыталась бы вернуть Белоруссию к началу 1990-х годов, когда насаживались и русофобия, и белорусский национализм, и стремление в НАТО и в Евросоюз, совершенно исключено, — считает эксперт.

Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению главы управления идеологической работы и по делам несовершеннолетних Минского горисполкома Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах. Теперь сторонникам чиновницы предстоит собрать 100 тысяч подписей избирателей в ее поддержку.