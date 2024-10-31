В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп. Такое мнение Великобритании Борис Джонсон в интервью CBS News.

Он рассказал, что тесно сотрудничал с американской администрацией во время президентства Трампа и «видел некоторые вещи», которые положительно отразились на ситуации в мире и поспособствовали укреплению глобальной стабильности. Джонсон предположил, что Трамп мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало вооруженного конфликта.

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Экс-премьер также прокомментировал опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае победы Трампа на предстоящих выборах, напомнив, что политик занял «жесткую» позицию по отношению к России после инцидента в Солсбери в 2018 году.

Ранее Джонсон предположил, что в случае прихода к власти Трамп сможет завершить конфликт на Украине. По его словам, тот позвонит президенту России Владимиру Путину и скажет: «Достаточно». После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Джонсона подумать о том, что в случае победы Трампа на выборах Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО.