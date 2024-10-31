Харрис опережает Трампа в двух колеблющихся штатах

Совместный опрос университета Массачусетса в Лоуэлле и компании YouGov показывает, что кандидат в президенты США от партии Демократов Камала Харрис опережает своего кандидата от партии Республиканцев Дональда Трампа в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, в Мичигане за кандидатуру Харрис проголосовали 49% опрошенных избирателей, тогда как за Трампа высказались 45%. В Пенсильвании Харрис также лидирует, но с минимальным отрывом — ее поддержали 48%, в то время как Трампа 47%.

При этом Трамп лидирует в другом колеблющимся штате — Северной Каролине. 47% опрошенных избирателей из этого штата отдали свое предпочтение бывшему президенту, еще 45% поддержали Харрис. Всего в опросе приняли участие 600 вероятных избирателей из Мичигана, 800 из Пенсильвании и 650 из Северной Каролины.

Ранее стали известны результаты финального опроса перед выборами в США.