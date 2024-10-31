Шредер заявил о необходимости переговоров по Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости переговоров для завершения конфликта на Украине.

«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса, это абсурдно», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на Западе пытаются «принудить Россию к миру» с помощью поставок оружия на Украину, но, по словам Шрёдера, этого сделать не удастся.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал варварством и глупостью нежелание Евросоюза вести переговоры с Россией.