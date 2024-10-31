$97.02-0.03105.52+0.30
Почта

СМИ: президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу 30 октября вечером, когда выходил из самолета по прибытии в международный аэропорт Дубая. Об этом 31 октября сообщила газета Dawn со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата.

Президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета в Дубае
© globallookpress.com

По ее данным, после падения главу государства немедленно отвезли в больницу, где по итогам медицинского осмотра ему наложили гипс. Отмечается, что Зардари предписан полный покой. Президент должен будет ходить в гипсе в течение четырех недель.

В мире
Асиф Зардари
Пакистан
Дубай