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В США назвали стратегическую ошибку Киева

Нападение украинских войск на Курскую область стало стратегической ошибкой. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс, его цитирует ТАСС.

Экс-глава ЦРУ назвал стратегическую ошибку Киева
© globallookpress.com

По его словам, силы, которые были переброшены в российский регион, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе. Экс-глава американского ведомства пояснил, что там украинские военные находятся под «гигантским давлением».

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Он отметил, что сейчас Россия «берет верх» в конфликте. Гейтс добавил, что в начале спецоперации на Украине страны Запада значительно недооценили способности российской стороны, что, по его мнению, является «гигантской ошибкой».

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