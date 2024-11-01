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Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Украина не намерена захватывать территорию России, но если атака на Курскую область позволит завершить украинский конфликт, то Киев этим воспользуется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Такой дипломатический ход украинская сторона намерена применить, если операция "будет иметь влиятельный эффект".

При этом политик подчеркнул, что Украина не нуждается в российских территориях, она сосредоточена на возвращении собственных.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

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