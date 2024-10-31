Евросоюзу посоветовали готовиться к войне и катастрофам

Евросоюз и его граждане должны срочно начать готовиться к наихудшим событиям, которые, вполне вероятно, произойдут в ближайшем будущем: от масштабного регионального или глобального военного конфликта до природных катастроф и новой пандемии. Такова, если вкратце, основная мысль объемного доклада, подготовленного бывшим финским президентом Саули Ниинистё по просьбе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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"Нам нужно осознать новую, нестабильную реальность", - настаивают авторы доклада.

Эта новая реальность, по мнению Ниинистё, таит в себе сплошные опасности для ЕС. На востоке - Россия и украинский кризис. В Азиатско-Тихоокеанском регионе разворачивается соперничество Китая и США, способное перерасти в "крупную непредвиденную ситуацию", в результате чего Евросоюз лишится значительной части поставок, в том числе полупроводников. На юге - ближневосточный конфликт, террористы, беженцы и общая нестабильность, грозящая, опять же, прерыванием поставок критически важных ресурсов.

Раскрыты главные страхи Евросоюза

"Распад мирового порядка требует от Евросоюза решительности", - уверены авторы доклада.

Ко всему прочему в Европе все чаще происходят масштабные природные катастрофы и стихийные бедствия, в любой момент может случиться очередная пандемия, а новые технологии влекут за собой новые риски.

Европейцам предлагают создавать запасы и проходить психологическую подготовку для кризисов

Поэтому Ниинистё считает, что Евросоюзу, его гражданам, чиновникам, военным и бизнесу нужно готовиться: объединить и увеличить военные и военно-промышленные потенциалы, ускорить принятие политических решений в Брюсселе и перестроить экономику и инфраструктуру на "двойное назначение". Кроме того, необходимо создавать запасы на случай войны или катастрофы на уровне всего Евросоюза и отдельных его стран - стратегические, а в каждом домохозяйстве - хотя бы на трое суток.

В докладе предлагают настроить соответствующим образом общество, чтобы у граждан в критической ситуации не начались массовые психические проблемы, как это было во время пандемии COVID-19. А также заранее обучить тех, кто в случае необходимости отправится на фронт, и тех, кто заменит их в критически важных секторах экономики.