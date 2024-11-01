Премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции

Конституция и парламентский регламент предоставляет правящей партии в Грузии "Грузинская мечта" тысячи инструментов против саботажа оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит "Sputnik.Грузия".

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"Конституция и регламент парламента дают нам тысячи разных инструментов, чтобы у их саботажа не было никакой цены", - подчеркнул он.

Если оппозиция в Грузии не поймет бесперспективность саботажа, то у них есть "топмозги" извне, которые дадут ей совет на этот счет, добавил премьер.

До этого Кобахидзе заявлял, что представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта" с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование "тотальной фальсификацией". Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.