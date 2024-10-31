Трамп даст интервью Карлсону

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону. Об этом сказано в Telegram-канале интервьюера.

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Общение Трампа с журналистом запланировано после 21:45 по времени восточного побережья (04:45 мск). Республиканец впервые даст интервью Карлсону после покушений на политика и выхода Джо Байдена из президентской гонки.

24 октября Такер Карлсон сравнил возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом с возвращением главы семейства домой, добавив, что республиканец задаст стране «жесткую взбучку».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.