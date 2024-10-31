Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за ракеты КНДР

Ряд западных стран запросили на 4 ноября заседание Совбеза ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты. Об этом РИА Новости сообщили в миссии Словении при всемирной организации.

Заседание запросили США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея, Мальта и Словения.

«Да, я могу подтвердить», — сказали РИА Новости в словенской миссии в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела тысячу километров за 86 минут. Ракета упала в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Высота полета составила семь тысяч километров, что стало рекордным показателем за все время северокорейских пусков.