Украина готова использовать наступление на Курскую область в различных сценариях, рассказал южнокорейским журналистам Владимир Зеленский. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам украинского лидера, Киев якобы может использовать Курскую операцию, чтобы добиваться полного завершения боевых действий.

Зеленский отметил, что плацдарм ВСУ в Курской области также является своего рода рычагом воздействия на Москву при «дипломатических шагах».

В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского

Ранее сообщалось, что партнеры неоднократно советовали Зеленскому вывести войска из российского региона, но он неизменно отказывался. По мнению экспертов, Курская область нужна украинскому лидеру исключительно для политического PR.