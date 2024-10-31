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Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Украинцы больше доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, чем президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу благотворительной организации «Фонд исследования будущего», передает РИА Новости.

Стало известно, кому больше доверяют украинцы: Залужному или Зеленскому
© globallookpress.com

Отмечается, что исследование проводилось двумя социологическими компаниями Украины. В нем приняли участие две тысячи респондентов.

«Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, "скорее доверяют" — еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему», — говорится в результате исследования.

На втором месте по доверию украинцев оказался глава военной разведки Кирилл Буданов (20,8%). Зеленскому же полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных, «частично или полностью не доверяют» 44,5%.