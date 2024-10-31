Стало известно, кому больше доверяют украинцы: Залужному или Зеленскому

Украинцы больше доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, чем президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу благотворительной организации «Фонд исследования будущего», передает РИА Новости.

Отмечается, что исследование проводилось двумя социологическими компаниями Украины. В нем приняли участие две тысячи респондентов.

«Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, "скорее доверяют" — еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему», — говорится в результате исследования.

На втором месте по доверию украинцев оказался глава военной разведки Кирилл Буданов (20,8%). Зеленскому же полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных, «частично или полностью не доверяют» 44,5%.