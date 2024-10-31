Стали известны подробности мирного соглашения по Газе

Предложенное Белым домом соглашение по временному перемирию между Израилем и Ливаном включает в себя пункт, разрешающий израильской стороне наносить ответные удары по Ливану. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на черновую версию документа, который попал в распоряжение редакции.

Согласно тексту документа, США могут разрешить Израилю наносить удары в ответ на «непосредственные угрозы» со стороны Ливана. Кроме того, предложение также предусматривает временный вывод израильских сил из Ливана. При этом издание отмечает, что на данный момент это предложение отвергли как в «Хезболла», так и в Ливане — там считают, что соглашение дает слишком много свободы действий Израилю.

Нетаньяху назвал главной задачей безопасность Израиля

«Сделка включает соглашение между США и Израилем, которое бы позволило Израилю наносить удары по Ливану в ходе временного перемирия на 60 дней в ответ на непосредственные угрозы», — сообщает источник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал главной задачей безопасность своей страны.