Раскрыты главные страхи Евросоюза

В Европейском союзе (ЕС) многие боятся кандидата в президенты США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу администрации председателя Еврокомиссии (ЕК) Бьорна Зайберта. Об этом пишет Politico.

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По данным издания, вероятная победа Трампа на предстоящих президентских выборах «может шокировать ЕС, заставив его встать на ноги». Согласно публикации, в объединении готовятся к возможному избранию Трампа и готовят план на случай, если он откажется от финансовой и военной поддержки Украины.

В свою очередь, венгерский премьер, как пишет издание, является «кошмаром, который не дает лидерам ЕС спать по ночам». Это обусловлено тем, что Орбан блокирует решения глав правительств стран Евросоюза, а также встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В материале отмечается, что страх в ЕС также вызывает руководитель администрации главы ЕК. По словам неназванного высокопоставленного дипломата, когда «Зайберт звонит, вы знаете, что это не очень хорошие новости».

Издание также отмечает, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен испытывает страх перед судом ЕС из-за скандала вокруг покупки вакцин от COVID-19.

Ранее стало известно, что ЕС обсуждает ужесточение санкций против России в случае победы Трампа.