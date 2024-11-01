Даже мировые СМИ уже признают, что Украина "проиграла войну". Об этом заявил в соцсети Х бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

По словам американского политика, о том, что у Украины нет никаких шансов победить в этой прокси-войне, которую США развязали против России, он говорил еще два года назад. Но СМИ убеждали американцев в предстоящей победе Владимира Зеленского.

«Теперь ведущие СМИ признают, что война проиграна. Если бы они с самого начала были честны, реальность привела бы Украину к мирному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась», - констатировал он.

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Ранее в статье для газеты Hill Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший раскритиковали идею отдельных западных политиков начать эскалацию, разрешив Вооруженными силам Украины бить вглубь России. Авторы призвали Белый дом начать переговоры с Москвой и деэскалировать украинский конфликт.