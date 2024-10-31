Женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения РПЦ

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения Московскому патриархату по юридическим причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее неоднократно требовал от православных приходов выйти из подчинения Москвы, угрожал тем, что закроет все монастыри, что не разорвут канонические связи с Россией.

«Вопрос о выходе Пюхтицкого монастыря из статуса ставропигиального не может быть решен единолично ни одним из органов управления монастыря», — подчеркнула настоятельница монастыря Филарета.

Игуменья разъяснила, что право на обращение к Патриарху о лишении ставропигиального статуса не предусмотрено Уставом монастыря ни для самого монастыря, ни для его органов.

Матушка отметила, что главе эстонского МИД следует самостоятельно обратиться в РПЦ с этим вопросом. Она добавила, что у эстонских властей ранее не было претензий к деятельности монастыря.