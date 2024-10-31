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Женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения РПЦ

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения Московскому патриархату по юридическим причинам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения РПЦ
© РИА Новости

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее неоднократно требовал от православных приходов выйти из подчинения Москвы, угрожал тем, что закроет все монастыри, что не разорвут канонические связи с Россией.

«Вопрос о выходе Пюхтицкого монастыря из статуса ставропигиального не может быть решен единолично ни одним из органов управления монастыря», — подчеркнула настоятельница монастыря Филарета.

Игуменья разъяснила, что право на обращение к Патриарху о лишении ставропигиального статуса не предусмотрено Уставом монастыря ни для самого монастыря, ни для его органов.

Матушка отметила, что главе эстонского МИД следует самостоятельно обратиться в РПЦ с этим вопросом. Она добавила, что у эстонских властей ранее не было претензий к деятельности монастыря.