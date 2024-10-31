Фицо раскритиковали за участие в российской телепередаче

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал «позором» участие премьер-министра республики Роберта Фицо в программе «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». Об этом пишет Reuters.

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По словам политика, нынешнее словацкое правительство «разваливается». Но вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, Фицо решил потратить время на участие в российской телепередаче.

«Это огромный позор», — сказал Шимечка.

Также ситуацию прокомментировал бывший глава кабинета министров республики Игорь Матович. Американская газета Politico написала, что экс-премьер Словакии назвал Фицо «ужасным вероломным хорьком».

30 октября действующий председатель словацкого правительства дал интервью для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». Главной темой обсуждения стал конфликт между Москвой и Киевом.

Во время беседы с журналистами Фицо раскритиковал украинский «план победы», отказавшись считать его мирным способом урегулирования кризиса. Кроме того, политик выразил готовность в случае необходимости «без колебаний» говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.