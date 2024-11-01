Совет ЛАГ призвал принять резолюцию ООН против решения Израиля по БАПОР

Утверждение кнессетом Израиля законопроекта о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях незаконно, необходимо принять препятствующую этому резолюцию ООН.

С таким призывом, как сообщает издание Arabi21, выступили страны — участницы Лиги арабских государств (ЛАГ).

Совет ЛАГ во время экстренного заседания призвал созвать специальную сессию ГА ООН и оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер предупредил Израиль о последствиях принятия закона о запрете БАПОР.