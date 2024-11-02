Лукашенко назвал Белоруссию страной хлеба и территорией мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко благодарен соотечественникам за то, что они обеспечивают страну хлебом и сохраняют мир и спокойствие.

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"Я горжусь, что Беларусь - страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. Это наша философия", - отметил Лукашенко, выступая на празднике тружеников села "Дожинки" в Мостах (Гродненская область).

Его выступление транслировал телеканал "Первый информационный".

По словам белорусского президента, "несмотря на прогресс и новые технологии, легкого хлеба у нас никогда не было и не будет".

"Что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из сверчков. Хлеб - это главное. Тараканов мы есть не будем", - заверил Лукашенко.

Он считает, что белорусы "живут в раю по сравнению с тем, как живет мир".

"Как воруют, как растаскивают страны, как уничтожают людей, потому что они имеют другой цвет кожи и потому что у них богатства в земле", - сказал Лукашенко.

В этой связи он призвал соотечественников сохранить "для себя свою землю".