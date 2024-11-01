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Указ Петра II, украденный из архивов РФ, продали на аукционе во Франции

Пропавший из архивов России указ императора Петра II продали на аукционе во Франции. Об этом свидетельствуют данные сайта аукционного дома Аguttes.

Украденный из архивов РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции
© Москва24
"Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет", – говорится в описании лота.

Документ был продан по итогам торгов за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей.

В конце октября правоохранительные органы Москвы начали проверку после информации о подмене в Российском военно-историческом архиве одного из первых указов Петра II.

Неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года". Правоохранители выясняют, кто и когда совершил данное преступление.

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