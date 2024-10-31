В Южной Корее высказались об отправке военной миссии на Украину

Чиновник из офиса президента Южной Кореи, объясняя необходимость отправки собственной военной миссии на Украину в контексте якобы присутствия там военных из Северной Кореи, сравнил эту ситуацию с Корейской войной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря тому, что во время Корейской войны войска объединенных наций, включавшие более 16 государств, прибыли в Корею и сражались, проливая свою кровь, это необходимо для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал он.

Чиновник добавил, что Южная Корея считает необходимым следить за якобы присутствием солдат из КНДР на Украине из соображений собственной безопасности. По этой же причине Сеул «в оборонительных целях» хочет направить свою группу военных для помощи Киеву.

Ранее представитель южнокорейского правительства рассказал агентству Reuters, что Южная Корея отправит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских войск на территории страны. По его словам, специалисты будут отслеживать возможное развертывание северокорейских сил, которые, по сообщениям официального Сеула, могут принять участие в конфликте на Украине на стороне Москвы.