Илон Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах
Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор о том, кто станет победителем на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября.
Маск считает, что победу одержит Дональд Трамп.
«Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?», - написал Маск в ответ на публикацию Кинга в соцсети Х, где он негативно высказался об опросе, согласно которому Трамп опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на рынке ставок, сообщает РИА «Новости».