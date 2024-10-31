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Илон Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах

Американский предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить спор о том, кто станет победителем на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября.

Илон Маск предложил Стивену Кингу поспорить о победе Трампа на выборах
© globallookpress.com

Маск считает, что победу одержит Дональд Трамп.

«Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?», - написал Маск в ответ на публикацию Кинга в соцсети Х, где он негативно высказался об опросе, согласно которому Трамп опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на рынке ставок, сообщает РИА «Новости».
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