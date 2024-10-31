В Германии закроют все генконсульства Ирана

В Германии закроют все генеральные консульства Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство DPA.

Согласно информации агентства, такое решение было принято после казни в Иране гражданина Германии Джамшида Шармахда. При этом, одно иранское посольство в Берлине останется открытым.

«В ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего двойное гражданство ФРГ и Ирана, федеральное правительство Германии закрывает все три генеральные консульства Ирана в Германии. Как сообщило министерство иностранных дел, это затронет дипломатические представительства во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, однако посольство в Берлине останется открытым», — сообщает источник.

Напомним, что в феврале 2024 года Джамшид Шармахд, имеющий гражданство ФРГ и Ирана, был признан виновным «в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами», после чего революционный суд Тегерана приговорил его к смерти. Приговор был приведен в исполнение 28 октября.