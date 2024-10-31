Кишинев сообщил о попытках поджога здания ЦИК и автомобилей полиции

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил о задержании группы людей за попытку поджечь здание Центризбиркома и несколько автомобилей на парковке комиссариата. ТАСС

«Группа людей был задержана перед попыткой поджога утром 31 октября здания Центральной избирательной комиссии, а также автомобилей высокопоставленных государственных служащих на парковке Генерального комиссариата полиции», — говорится в сообщении. RT на русском

Ранее в Службе внешней разведки России отметили, что в ОБСЕ знают о беспрецедентном уровне нарушений в ходе выборов в Молдавии. News.ru